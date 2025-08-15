Roș-albaștrii au câștigat dubla cu Drita cu 6-3 la general (3-2 în tur și 3-1 în retur). Meciul de la Priștina a fost LIVE pe VOYO.

Mihai Stoica: ”Dacă îl aveam pe Bîrligea, jucam în play-off-ul Champions League!”

Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa roș-albaștrilor după evenimentele petrecute în returul cu Drita. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a remarcat revenirea lui Darius Olaru, care a provocat eliminarea unui adversar și a dezvăluit că Adrian Șut a simțit anumite dureri la încălzire.

”Ați văzut ce înseamnă intrarea lui Olaru, a intrat, a provocat un cartonaș roșu, apoi imediat un galben. Este o revenire de bun augur. Avem multe probleme, sunt mulți jucători accidentați.

Șut a ieșit pentru că a simțit o durere încă de la încălzire, dar un căpitan adevărat asta face: rămâne în teren cât poate. Trebuie să reglăm tot ce avem de reglat și să ne prezentăm bine duminică, pentru că ne așteaptă un derby”, a spus Mihai Stoica după meci pentru Prima Sport.

Mihai Stoica a folosit cuvinte de laudă și la adresa lui Alexandru Pantea, care s-a descurcat în flancul stâng al apărării în locul titularului Risto Radunovic, dar și pentru David Miculescu, Dennis Politic și Daniel Bîrligea. În privința atacantului, Mihai Stoica a declarat că, în opinia sa, echipa nu ar fi fost eliminată din preliminariile Champions League dacă Bîrligea nu s-ar fi accidentat.

”Când dai gol ’de la vestiare’, e clar că e ziua ta, ceea ce nu s-a întâmplat în alte meciuri. Cred cu tărie că Drita este peste Shkendija și că asta ar fi trebuit să se întâmple și la Skopje. Nu mai avem voie să ne uităm în spate, ci doar înainte: Rapid, apoi deplasarea pe un stadion unde s-a scris istorie, la Aberdeen.

Cred că niciunui jucător nu i se poate reproșa nimic astăzi și țin să subliniez evoluția lui Pantea, care a jucat pe o poziție nefamiliară și l-a suplinit cu brio pe Radunovic. La meciurile din cupele europene, Miculescu demonstrează că poate lupta, că este un jucător responsabil. Nu e important doar că a marcat, ci și că s-a apărat și l-a ajutat pe Crețu. (…)

Primul gol de acasă a venit tot în urma unei acțiuni a lui Miculescu. Bineînțeles, a fost și execuția lui Bîrligea, care s-a luptat și astăzi. Dacă îl aveam de la început, probabil jucam play-off-ul Ligii Campionilor.

Era clar că e ziua noastră, mă gândeam că vom mai marca. Politic a reușit un gol superb. Jucătorii veniți de pe bancă au intrat extraordinar. Dennis Politic nu știe să marcheze goluri urâte și a fost unul dintre protagoniștii meciului tur. E foarte bine că îi place să joace și vârf; avem variante până când Denis Alibec va reveni și va fi 100%”, a mai spus oficialul campioanei României.

VIDEO Rezumat Drita - FCSB 1-3

