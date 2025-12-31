Andre Ayew a semnat! Unde a ajuns fostul jucător din Premier League și Ligue 1

Clubul NAC Breda, lanterna roşie în campionatul de fotbal al Olandei, a anunţat miercuri transferul atacantului ghanez Andre Ayew, care era liber de contract după despărţirea de echipa franceză Le Havre în vara acestui an, transmite L'Equipe.

În amurgul carierei sale, Andre Ayew, în vârstă de 36 de ani, a acceptat o nouă provocare. Internaţionalul ghanez (120 de selecţii) a semnat cu NAC Breda până la sfârşitul sezonului 2025-2026, cu opţiune de prelungire pentru un an.

"NAC trece acum printr-o perioadă dificilă. Ayew a trecut şi el prin momente complicate în cariera sa. (...) Suntem convinşi că experienţa şi calităţile sale specifice vor fi un atu valoros pentru NAC", a declarat directorul sportiv Peter Maas într-un comunicat.

Fost jucător al lui Olympique Marseille, West Ham, Swansea City sau Fenerbahce, atacantul s-a menţinut în formă la Nania FC, club deţinut în Ghana de tatăl său, fostul mare fotbalist Abedi Pele.

Andre Ayew nu este în lotul Ghanei pentru Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) 2025.

Agerpres

