OGC Nice, locul 4 în ultimul sezon (poziție de Champions League), dar acum aflată pe locul 13 în Ligue 1, a renunţat la serviciile antrenorului Franck Haise, care va fi înlocuit de Claude Puel, conform presei franceze de duminică, citată de AFP.

Clubul de pe Coasta de Azur nu a confirmat, dar a indicat că va organiza luni la prânz o conferinţă de presă pentru prezentarea noului staff.

Franck Haise, OUT de la Nice, revine Claude Puel



După o serie de 9 înfrângeri consecutive, un record negativ în istoria clubului, Nice s-a despărţit pe cale amiabilă de Haise, după ultimul eşec, din Cupa Franţei, contra lui Saint-Etienne (1-2), din weekend.

Claude Puel s-ar putea întoarce la Nice după zece ani de la primul său mandat (2012-2016), alături de Julien Sable ca secund. Puel, 64 ani, a antrenat-o ultima oară pe Saint-Etienne (2019-2021).

Următorul meci al lui Nice este acasă împotriva lui Strasbourg sâmbăta viitoare. Nice se află la 6 puncte deasupra zonei retrogradării.

Scandal în această lună la OGC Nice



În afara terenului, jucătorii, stafful şi conducerea au fost confruntaţi de tensiuni cu suporterii la începutul lunii decembrie: aproape 200 de ultraşi s-au adunat în faţa centrului de antrenament pentru a-şi exprima furia faţă de jucătorii şi conducerea echipei Nice, care tocmai se întorseseră după un meci la Lorient (1-3), a şasea înfrângere consecutivă în toate competiţiile la acea vreme.

Potrivit mai multor martori la aceste incidente, atacanţii Terem Moffi şi Jeremie Boga, precum şi directorul sportiv Florian Maurice s-au numărat printre cei vizaţi, informează Agerpres.

Jucătorii şi clubul au depus plângeri împotriva unor persoane necunoscute şi a fost deschisă o anchetă pentru ''violenţe agravate, participare la un grup care pregăteşte violenţe sau daune şi neprevenirea unei infracţiuni împotriva integrităţii corporale''.

