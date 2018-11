Inca un meci URIAS pentru Hategan in Liga! L-a ratat pe Messi, acum da peste Ronaldo: va conduce Juventus - Man United

Delegare de 5 stele pentru Ovidiu Hategan in Champions League!

Centralul roman are parte de un nou meci urias in grupele Ligii. Va conduce Juventus - Manchester United, miercuri seara, in cel mai asteptat meci al zilei!



E al doilea super meci la rand pentru Hategan in grupe, dupa ce acum doua saptamani a fost la Barcelona pentru jocul cu Inter!

Din brigada romanilor mai fac parte asistentii Sovre si Sebastian Gheorghe si arbitrii aditionali Radu Petrescu si Sebastian Coltescu. Rezerva e Radu Ghinguleac.

Grupa H va fi a romanilor miercuri seara. La Valencia - Young Boys oficiaza Istvan Kovacs.