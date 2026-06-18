Mario Contra (26 de ani), portarul Chindiei Târgoviște din ultimele două sezoane și jumătate, a semnat un contract pe două sezoane cu Oțelul Galați și va avea din nou șansa de a apăra în Superliga.

Mario Contra a semnat cu Oțelul Galați

Născut în Timișoara, Mario Contra a ratat dramatic promovarea cu Chindia în Superliga. Formația din Târgoviște, cu noul goalkeeper al Oțelului între buturi, a pierdut la loviturile de departajare barajul contra celor de la Farul Constanța.

"Oțelul este un club cu tradiție, e una dintre echipele care au câștigat Campionatul României, deci nu mai are nevoie de nicio prezentare. Am simțit încă de la primele discuții că există încredere în mine și îmi doresc să răsplătesc această încredere prin muncă și evoluții cât mai bune.

Vin pregătit să dau totul pentru echipă și abia aștept să joc în fața suporterilor oțelari pe care deja i-am văzut foarte calzi la antrenamentele echipei. Forza, Oțelul", a transmis Mario Contra, potrivit site-ului clubului gălățean.

Pe lângă echipele din Timișoara, Mario Contra a mai apărat la FC Botoșani, Unirea Slobozia și CSM Reșița.

"Noul goalkeeper al Oțelului a atras atenția întregului fotbal românesc la finalul sezonului trecut, când a avut o contribuție importantă în dubla de baraj dintre Chindia Târgoviște și Farul Constanța. De-a lungul carierei sale, Contra a demonstrat un permanent progres, confirmând că poate face pasul către obiective tot mai ambițioase", l-au descris gălățenii pe noul jucător al lui Stjepan Tomas.