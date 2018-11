Campionate de 5 STELE | Derby-uri fantastice in acest weekend: Man City - Man United, Dortmund - Bayern, Milan - Juventus | Boca - River, finala Copei Libertadores

18:20

BOCA JUNIORS - RIVER PLATE , 22.00, mansa tur a finalei Copa Libertadores



Marele derby al Argentinei se disputa in finala Copei Libertadores - Boca Juniors si River Plate, cele mai importante cluburi din Argentina, joaca sambata seara mansa tur. "Superclasico" se anunta mai spectaculos ca niciodata - Boca a trecut in semifinale de Palmeiras, in timp ce River s-a calificat dramatic pe terenul celor de la Gremio.



Meciul este unul considerat de risc maxim - galeria oaspete nu va putea sa participe la meci! Este prima data cand cele 2 mari rivale se infrunta in finala Copei Libertadores. Boca este pentru a 11-a oara in finala, reusind sa castige trofeul in 6 randuri, in timp ce River va juca pentru a 6-a oara finala, avand 3 trofee. Daca triumfa, Boca o va egala pe Independiente in fruntea clasamentului din Copa Libertadores.



Doar 9 fotbalisti au castigat pana acum atat Copa Libertadores cat si trofeul UEFA Champions League, iar majoritatea sunt din Brazilia.



Cele mai importante nume de pe lista sunt Neymar, Ronaldinho si Tevez.



CAFU - A castigat Copa Libertadores in 1992 si 1993 cu Sao Paulo si trofeul UCL in 2007 cu AC Milan



SORIN - A castigat Copa Libertadores cu River in 1996 si trofeul Champions League cu Juventus



DIDA - A castigat Copa Libertadores in 1997 pe cand era la Cruzeiro si trofeul UCL cu AC Milan in doua randuri. Anii 2003 si 2007.



ROQUE JUNIOR - A castigat Copa Libertadores cu Palmeiras in 1999 si trofeul UCL in 2007 cu AC Milan



WALTER SAMUEL - A castigat Copa Libertadores cu Boca in 2000 si trofeul Champions League cu Chivu in teren si Mourinho pe banca in 2010



TEVEZ - A fost campion in America de Sud cu Boca in 2003 si a castigat trofeul Champions League cu United in 2008.



DANILO - A castigat Copa Libertadores in 2011 cu Santos si trofeul Champions League cu Real in 2016



NEYMAR - A castigat Copa Libertadores cu Santos in 2011 si a ridicat trofeul Champions League in 2015 pe cand evolua la FC Barcelona



RONALDINHO - "Dintosul" a castigat trofeul UCL cu Barcelona in 2006 dupa finala dramatica cu Arsenal si Copa Libertadores cu Atletico Mineiro in 2013



Prima mansa dintre Boca si River se joaca pe 10 noiembrie in timp ce returul se joaca pe stadionul lui River pe data de 24.