Arbitrul care i-a pus PIEDICA unui jucator, declarat arbitrul ANULUI in Franta! Motivul pentru care a fost votat

Aflat la final de cariera, Chapron a devenit faimos in toata lumea in acest sezon, dupa ce l-a impiedicat pe Diego Carlos de la Nantes, iar apoi l-a eliminat.

Federatia din Franta l-a suspendat timp de un an de zile, insa arbitrul urma sa se retraga oricum la finalul sezonului fiind la limita de varsta.

Comisia de arbitraj din Franta l-a votat pe Tony Chapron arbitrul anului in Ligue 1, dupa ce arbitrii au votat cu el in semn de solidaritate. El ar urma sa primeasca premiul in cadrul unei gale, insa aceasta ar putea fi anulata pentru ca oficialii francezi nu vor sa se faca de ras. Ei incerca acum sa-i convinga pe arbitrii care au votat sa isi schimbe votul, scrie Le Parisien.

Chapron s-a aparat in urma gestului sau spunand ca a fost un gest necontrolat din cauza unor probleme fizice. Suspendarea lui a fost redusa la jumatate, insa el nu va mai arbitra niciodata.

French referee Tony Chapron has now been suspended "until further notice" after aiming kicking out at Nantes' Diego Alves, before sending the defender off. pic.twitter.com/fr9WnGLqHF