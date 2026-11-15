Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept, iar absența sa este estimată la aproximativ șase luni.

Internaționalul georgian s-a accidentat în partida cu Barcelona, câștigată de PSG cu 4-2, în etapa a treia din Liga Campionilor. În minutul 59, după un duel cu Xavi Espart, Kvaratskhelia a căzut pe gazon și a acuzat dureri la genunchiul drept.

Fotbalistul a trecut printr-o intervenție chirurgicală reușită la spitalul ASPETAR din Doha și a început programul de recuperare. Până la revenirea pe teren, georgianul își ocupă timpul cu streamingul și jocurile video.

„Gata, de astăzi nu mai sunt fotbalist”

În timpul unei transmisiuni live, starul lui PSG a glumit despre cele șase luni în care nu va putea juca fotbal și le-a spus fanilor că se va dedica streamingului.

„Gata, de astăzi nu mai sunt fotbalist, băieți. Timp de șase luni o să fac streaming”, a spus Kvaratskhelia.

Cotat la 140 de milioane de euro, georgianul a disputat 11 meciuri pentru PSG în acest sezon, înainte de accidentare. A marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.