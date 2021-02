"S-a speriat!" Mutarea pe care seicii milionari de la PSG au BLOCAT-O! Jucatorul care a fost aproape sa semneze cu Barcelona: "L-au pus sa se filmeze, sa spuna ca e fericit!"

Barcelona a fost aproape de un transfer important in 2017!

Marco Verratti (28 ani) putea ajunge la Barcelona in urma cu patru ani, insa totul a picat din cauza sefilor de la Paris! Mijlocasul isi dorea sa plece pe Camp Nou, dupa cum a dezvaluit fostul sau agent, Donato Di Campli, insa totul a luat o turnura neasteptata.

"Cand m-a contactat Barcelona, l-am intrebat pe Marco ce facem. PSG nu se afla intr-un moment bun, iar eu l-am intrebat daca plecam sau ramanem. A spus ca vrea sa incercam sa facem altceva.

PSG l-a pus sa se filmeze spunand ca este foarte fericit la Paris intr-un video. Marco a vrut cu adevarat sa plece la Barcelona. Ofereau multi oameni, insa nu era vorba despre asta. Sa joace despre Messi, sa devina campion, este diferit.

PSG este unul dintre cele mai mari cluburi din lume, insa joaca intr-un campionat slab. I-am zis lui Marco, daca vrea sa devina campion, trebuie sa schimbe frecventa.

Eram angajatul lui, l-am sfatuit sa ia cea mai buna alegere pentru el. Cand a realizat ca nu se poate, s-a speriat. S-a temut ca va fi blocat si nu va fi lasat sa joace. S-a intors la Paris sa se recupereze, iar ei i-au spus ca il aduc pe Neymar, ii prelungesc contractul, dar sa renunte la mine.

Am fortat sa fac 'ruptura', am pornit un fel de razboi pentru a-l duce la Barcelona, insa a dat inapoi. Am plecat cu un Kalashnikov si am ajuns la final cu un pistol", a spus agentul pentru L'Equipe.

Verratti a facut un meci mare in turul optimilor Champions League impotriva Barcelonei, 4-1.