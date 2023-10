„M-am întâlnit cu Luis Enrique și a spus că nu intru în planurile lui!” Marco Verratti a vorbit despre plecarea de la PSG 

Mijlocașul italian a fost vândut de campioana Franței la Al-Arabi din Qatar în schimbul a 45 de milioane de euro. Verratti a părăsit-o pe Paris Saint-Germain din postura de cel mai premiat fotbalist din istoria clubului, după ce a purtat o discuție cu Luis Enrique, antrenorul care l-a înlocuit pe Christophe Galtier pe banca tehnică.

Marco Verratti a dezvăluit ce a discutat cu Luis Enrique

Într-un interviu acordat recent, Marco Verratti a dezvăluit care a fost discuția pe care a purtat-o cu fostul selecționer al Spaniei, care i-a transmis clar că nu intră în planurile sale.

„Sunt o persoană sinceră, spun ce simt. Și ei au făcut același lucru. Am avut o întâlnire cu Luis Enrique la începutul sezonului și mi-a spus că nu intram în planurile lui. E un antrenor mare și face lucruri bune alături de PSG. Nu am văzut-o ca pe o decizie personală. Nu am avut niciodată dușmani în viața mea, prefer ca lucrurile să fie clare.

Luis Enrique voia să schimbe lucruri, eu eram de mulți ani aici și voiam ceva nou. Cred că Luis Enrique avea nevoie de alți jucători. Nu am nimic împotriva lui, aveam o relație foarte bună. Eu mă antrenam cum puteam zilnic, așa că nu ar avea ce să spună rău de mine. Uneori există schimbări și e și asta un lucru bun”, a declarat Marco Verratti în interviul acordat L'Equipe citat de as.com.

Marco Verratti a fost cumpărat de PSG de la Pescara în iulie 2018, în schimbul a 12 miloane de euro. Fotbalistul italian a jucat 416 meciuri în tricoul campioanei Franței, având 11 goluri marcate și 61 de assist-uri.

30 de trofee a câștigat alături de Paris Saint-Germain.

55 de meciuri a bifat în naționala Italiei, alături de care a câștigat EURO 2020.

Marco Verratti, despărțire emoționantă de PSG!

Italianul a intrat pe gazon ţinându-şi cei doi copii de mână, alături de partenera sa Jessica, căreia i s-a oferit un buchet mare de flori albe. Verratti a primit un trofeu şi un tricou înrămat cu numărul 416.

Verratti a fost rapid copleşti de emoţii, în special de mesajele înregistrate de la foştii săi colegi, Blaise Matuidi, Ezequiel Lavezzi, Thiago Motta, Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovich şi Thiago Silva. Fostul căpitan, brazilianul Thiago Silva, care a plecat în 2020, a spus: „Mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru acest club. Te iubesc”.

"Am petrecut unsprezece ani minunaţi. Este un gest (omagiu) care va rămâne în inima mea”, a declarat pe scurt eroul serii la microfonul PSG TV, înainte de a-şi termina turul de onoare.