Seicii milionari au varianta de INLOCUIRE pentru Mbappe! 'Masina de goluri' a lui Mourinho, principalul obiectiv al lui PSG 

Kylian Mbappe (22 ani) ar putea pleca de la Paris Saint-Germain in vara.

Mauricio Pochettino si-ar fi ales urmatorul atacant, in cazul in care Kylian Mbappe refuza sa isi prelungeasca intelegerea cu campioana Frantei.

Conform The Mirror, principalul obiectiv este atacantul lui Tottenham, Harry Kane, cu care antrenorul argentinian a lucrat in perioada in care a fost tehnicianul englezilor.

Transferul lui Kane nu va fi, cu siguranta, ieftin pentru seicii de la Paris. Oficialii lui Tottenham cer in jur de 173 de milioane de euro pentru internationalul englez.

In acest sezon, Kane are 32 de aparitii in tricoul lui Tottenham, in care a reusit sa inscrie 21 de goluri si sa ofere 14 pase de gol.