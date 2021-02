SOC pentru Messi si vedetele Barcelonei: LOVITURA PE RANA DESCHISA de PSG! Doar 1-1 acasa cu Cadiz: numar URIAS de suturi, posesie 81%

Barcelona a controlat in totalitate jocul cu Cadiz de pe teren propriu, dar n-a reusit sa castige.

Desi a dominat clar partida, Barca n-a putut sa marcheze decat de la 11 metri, prim Mesi. Tot din penalty a inscris si Cadiz, in minutul 89, prin Aleix Fernandez.

Cifrele meciului sunt rare. Barca a tras nu mai putin de 21 de suturi (5 pe poarta), fata de numai 3 ale lui Cadiz (1 pe poarta). Catalanii au avut posesie 81% si 8 cornere la 0! Ronald Koeman e doar al doilea antrenor din istoria Barcelonei care n-o bate pe Cadiz, dupa Rinus Michels!



Egalul cu Cadiz o tine pe Barca pe locul 3 in La Liga. Catalanii au strans 47 de puncte in 23 de meciuri si sunt la 8 puncte in spatele liderului Atletico si la 5 sub Real.