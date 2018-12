Rusinea weekend-ului! "Fantoma" Mitroglou a atins mingea doar de 3 ori intr-o repriza

Kostas Mitroglou a reusit sambata o performanta greu de egalat. A atins mingea doar de trei ori pe parcursul primei reprize, prima data fiind chiar la startul meciului, cand i-a pasat unui coleg de la punctul de la centrul terenului.

Dupa prestatia fantomatica, Mitroglou a fost schimbat la pauza cu Lucas Ocampos.

3 - Kostas Mitroglou has made only 3 touches v Angers yesterday...

... including the kick off ????

No player with at least 45 minutes in a Ligue 1 game has made worst since Opta began collecting this data in the 2006/07 season.

Ghost ? pic.twitter.com/diP61LRYg0