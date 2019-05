FOTO | Mitroglou a defilat cu steagul Greciei la sarbatoarea de titlu a lui Galatasaray! Turcii au cerut sa fie imediat expulzat

Extremistii turci au cerut expluzarea atacantului grec al lui Galatasaray.

Galatasaray a castigat titlul in Turcia, dupa ce a invins, in ultima etapa, scor 2-1, pe Istanbul BB, echipa care a terminat sezonul pe locul secund, la 3 puncte distanta. Golurile echipei “Cimbom” au fost marcate de Feghouli (47) si Onyekuru (64), in timp ce adversarii au punctat prin Bajici (17). Cei peste 50.000 de fani de pe "Turk Telekom Stadi" au pregatit un spectacol de zile mari, mai ales ca Galatasaray se impusese si in finala Cupei Turciei, dupa ce invinsese pe Akhisarspor cu scorul de 3-1, iar acum a intrat in posesia celui de-al 22-lea titlu de campioana din istorie. Trupa lui Fatih Terim a bifat si un record negativ in acest meci, neavand in primul „11” niciun jucator turc, abia dupa pauza intrand Selcuk Inan si Semih Kaya.

Atacantul Konstantinos Mitroglou, care a fost imprumutat in acest sezon de la Olympique Marseille, dar a lipsit din ambele partide din cauza unei accidentari, a participat si el la sarbatoarea de pe gazon, purtand un steag al Greciei, rivala traditionala a Turciei. Atacantul nascut la Kavala, in nord-estul Greciei, si crescut in Germania, a terminat sezonul cu 7 meciuri si 1 gol pentru Galatasaray, dar probabil ca nu va mai continua la Istanbul. Spectatorii l-au aplaudat si nu au primit cu ostilitate gestul lui Mitroglou, desi in ultimii ani relatiile dintre cele doua tari s-au racit considerabil, dar cateva factiuni de extrema dreapta turce au cerut expulzarea sa din tara. De altfel, acum cativa ani, si suporterii eleni l-au criticat pe Mitroglou pentru ca nu canta imnul Greciei inaintea meciurilor nationalei si au amintit ca numele terminate in sufixul „-oglou” apartin unor urmasi ai grecilor refugiati din Anatolia in perioada 1923-1933, cand a avut loc un important schimb de populatii intre cele Grecia si Turcia.

Turcia si Grecia se lupta de mai bine de un secol pentru suprematia in Estul Mediteranei, pentru suveranitatea asupra mai multor insule din Marea Egee, dar si din cauza problemei nerezolvate a Republicii Ciprului de Nord, un stat recunoscut doar de turci si un teritoriu puternic militarizat, unde s-au semnalat in ultimii ani numeroase incalcari ale dreptului omului si distrugeri insemnate ale patrimoniului cultural si religios grec. Acestor neintelegeri li se adauga violari ale spatiului aerian grec de catre avioanele militare turcesti, dar si faptul ca Turcia a anuntat ca vrea sa inceapa in curand exploatarea rezervelor de petrol din apele teritoriale ale Ciprului, o tara membra UE, cu o populatie greceasca in proportie de 80%.