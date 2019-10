"Ce mi-ai facut, frate?" A URLAT de durere! Un fotbalist a ramas fara doi dinti dupa ce a fost lovit de un conational

Mitrogloui i-a scos doi dinti unui adversar in PSV - AZ Alkmaar 0-4.

Faza s-a petrecut la meciul PSV Eindhoven - AZ Alkmaar 0-4, din runda a 11-a a campionatului din Olanda.

"Ce mi-ai facut, frate?" A urlat de durere un fotbalist grec de nationala dupa ce un alt grec i-a scos dintii.

Grecii Mitroglou si Hatzidiakos au fost implicati in duelul tare din Olanda. Fotbalistul de la Alkmaar a ramas fara doi dinti. Mitroglou si-a cerut scuze si a promis ca el va da banii la stomatolog. Medicii au gasit dintii in iarba si i-au pus intr-o punga. Echipa lui Mitroglou nu s-a descurcat prea bine in teren si Alkmaar a invins-o cu 4-0 pe Eindhoven.