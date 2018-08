"Te duci la centru si dai o data in minge, da?!" Faza absolut fabuloasa la OM - Rennes. Ce a facut pustiul desemnat sa dea startul partidei :))

Pustiul desemnat sa dea startul partidei dintre OM si Rennes s-a lasat purtat de val. In loc sa dea doar o pasa la centrul terenului, el a luat mingea si s-a dus sa dea gol. El s-a bucurat apoi si si-a dat tricoul jos.

Arbitrul nu i-a dat galben, asa cum patesc jucatorii care renunta la tricou dupa gol :)

Young Marseille fan was just supposed to kick it once... pic.twitter.com/RryFbymMS6