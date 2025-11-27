Marele câștigător al weekendului trecut a fost olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing). Acesta ar putea urca în fotoliul de lider chiar săptămâna aceasta, în penultima cursă a sezonului.



Ce urmează în Formula 1



După Marele Premiu din Las Vegas, au mai rămas de disputat două etape în sezonul 2025 din Formula 1: Qatar și Abu Dhabi. Numai că în Qatar va avea loc și ultima cursă de sprint a acestui an, astfel că vor fi încă 8 puncte puse în joc.



Iată programul final pentru ultimele două runde:



29 noiembrie, ora 16:00 (ora României) -> Cursa de sprint în Marele Premiu din Qatar



-> Cursa de sprint în Marele Premiu din Qatar 30 noiembrie, ora 18:00 -> Cursa din Marele Premiu din Qatar



-> Cursa din Marele Premiu din Qatar 7 decembrie, ora 15:00 -> Cursa din Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului 2025



Luptă în 3 în clasamentul piloților



În urma celor întâmplate în Las Vegas, Max Vestappen s-a apropiat la numai 24 de puncte de liderul Lando Norris. Iată cum arată acum Top 3 în Formula 1, cu două curse înainte de final:



Lando Norris (McLaren) - 390 puncte (7 curse câștigate + 2 sprinturi câștigate)

Max Vestappen (Red Bull Racing) - 366 puncte (6 curse câștigate + 2 sprinturi câștigate)

Oscar Piastri (McLaren) - 366 puncte (7 curse câștigate)



McLaren a câștigat deja titlul mondial la constructori. Cu toate acestea, ultimul pilot al echipei britanice care a triumfat în "Marele Circ" este legendarul Lewis Hamilton. Ajuns acum la Ferrari, Hamilton a fost campion mondial cu McLaren în 2008. De atunci, niciun pilot McLaren nu a mai câștigat titlul mondial în F1.

