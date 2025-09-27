Ce sezon incendiar se anunță, în Ligue 1, competiție transmisă live și în exclusivitate în România de VOYO.

E suficient să aruncăm o privire pe clasamentul la zi, după 6 etape, ca să ne convingem de acest lucru. Pentru că deja supremația PSG-ului e pusă la încercare. În acest moment, avem cinci echipe în fruntea ierarhiei, toate cu câte 12 puncte! Cu precizarea că liderul Marseille, dar și ocupanta locului 5, Strasbourg, au ajuns la acest total după șase meciuri. Duelul lor direct, care a avut loc ieri, s-a încheiat cu victoria oaspeților: Strasbourg – Marseille, scor 1-2.

Astăzi, etapa a 6-a va continua cu următorul program:

*Lorient – Monaco, ora 18.00

*Toulouse – Nantes, ora 20.00

*PSG – Auxerre, ora 22.05

Cele trei partide vor fi LIVE pe VOYO și desfășurarea lor va fi oferită și de Sport.ro, în format LIVE SCORE. De asemenea, cele mai spectaculoase faze vor putea fi văzute pe site-ul nostru.

