Catalanii au bifat cinci victorii în noul sezon, la care s-a adăugat un singur rezultat de egalitate, după șase etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei.



Echipa pregătită de Hansi Flick a înregistrat, așadar, până în clipa de față 16 puncte și se află la două lungimi în spatele liderului Real Madrid, care are punctaj maxim.



Lovitură pentru FC Barcelona! S-a ”rupt” și va rata meciul cu PSG din Champions League



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că Raphinha, care s-a clasat pe locul 5 la câștigarea Balonului de Aur, s-a accidentat și va fi indisponibil pentru trei săptămâni.



Asta înseamnă că brazilianul va rata meciul cu Real Sociedad din campionat de duminică, partida cu Paris Saint-Germain de joi, 1 octombrie, din Champions League, dar și confruntarea cu Sevilla de duminică, 5 octombrie.



Cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Raphinha se află la FC Barcelona din august 2022 și mai are contract cu catalanii până la finalul sezonului 2027/28.



Cifrele lui Raphinha

