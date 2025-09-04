Tânărul atacant nigerian Elijah Odede, în vârstă de 18 ani, a fost transferat de la Sheriff Tiraspol la Troyes, echipă din Ligue 2, pentru suma de 3 milioane de euro, un record pentru fotbalul din Republica Moldova.

Până la transferul lui Odede, recordul era deținut de un fotbalist român, fostul internațional Răzvan Cociș, plecat în urmă cu aproape două decenii tot de la Sheriff Tiraspol la Lokomotiv Moscova, pentru 2,6 milioane de euro.

”Transferul de ieri al atacantului nigerian în vârstă de 18 ani Elijah Odede de la Sheriff la Troyes din al doilea eșalon valoric al Franței, pentru suma de 3 milioane de euro, a devenit cel mai scump din istoria campionatului Moldovei.

