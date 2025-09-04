OFICIAL Cel mai scump transfer din istorie! Recordul deținut de un fotbalist român, depășit

Cel mai scump transfer din istorie! Recordul deținut de un fotbalist rom&acirc;n, depășit Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sheriff Tiraspol, fosta campioană a Moldovei, a dat lovitura în mercato.

TAGS:
Elijah OdedeSheriff TiraspolDavid AnkeyetroyesRazvan Cocis

Tânărul atacant nigerian Elijah Odede, în vârstă de 18 ani, a fost transferat de la Sheriff Tiraspol la Troyes, echipă din Ligue 2, pentru suma de 3 milioane de euro, un record pentru fotbalul din Republica Moldova.

Până la transferul lui Odede, recordul era deținut de un fotbalist român, fostul internațional Răzvan Cociș, plecat în urmă cu aproape două decenii tot de la Sheriff Tiraspol la Lokomotiv Moscova, pentru 2,6 milioane de euro.

”Transferul de ieri al atacantului nigerian în vârstă de 18 ani Elijah Odede de la Sheriff la Troyes din al doilea eșalon valoric al Franței, pentru suma de 3 milioane de euro, a devenit cel mai scump din istoria campionatului Moldovei.

Este remarcabil faptul că TOP-5 cele mai scumpe transferuri aparțin clubului Sheriff. Printre ei nu se regăsește nici un fotbalist moldovean (cel mai apropiat jucător moldovean este Vitalie Damașcan, care s-a transferat la Torino contra sumei de 1,5 milioane de euro - împarte locul 6 cu Cristiano)”, a notat MoldFootball.

Locul 3 în top este reprezentat de mutarea lui David Ankeye, fostul atacant al lui Rapid, de la aceeași Sheriff la Genoa pentru 2,5 milioane de euro.

Ajuns la Sheriff chiar în acest an, Elijah Odede s-a remarcat în actualul sezon, în care a marcat 4 goluri în cele 9 meciuri de campionat.

În plus, ”în vara acestui an, Elijah a marcat în poarta tuturor adversarelor clubului în competițiile europene”, a remarcat MoldFootball.

Tânărul atacant nigerian a semnat cu Troyes un contract valabil până în vara anului 2030.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce atacant a pierdut Rom&acirc;nia! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
Ce atacant a pierdut România! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
&rdquo;El l&iacute;der m&aacute;ximo&rdquo; Dayro Moreno, convocat la 40 de ani la naționala Columbiei pentru preliminariile Campionatului Mondial!
”El líder máximo” Dayro Moreno, convocat la 40 de ani la naționala Columbiei pentru preliminariile Campionatului Mondial!
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Kosovo la U21, &icirc;n direct pe VOYO și la Pro Arena vineri, de la ora 18:30 | &Icirc;ncep preliminariile EURO U21 2027!
România - Kosovo la U21, în direct pe VOYO și la Pro Arena vineri, de la ora 18:30 | Încep preliminariile EURO U21 2027!
Leo Messi, ultimul meci &icirc;n Argentina?! Selecționerul Scaloni, &icirc;n lacrimi la conferința de presă
Leo Messi, ultimul meci în Argentina?! Selecționerul Scaloni, în lacrimi la conferința de presă
Dorit de FCSB, semnează cu un alt club! Motivul surprinzător pentru care campioana Rom&acirc;niei ar fi renunțat la transfer
Dorit de FCSB, semnează cu un alt club! Motivul surprinzător pentru care campioana României ar fi renunțat la transfer
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: &bdquo;Niciodată &icirc;n viața mea!&ldquo;
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: „Niciodată în viața mea!“
Hat-trick fulger &icirc;n jumătate de oră și naționala surpriză este aproape de primul Campionat Mondial din istorie!
Hat-trick fulger în jumătate de oră și naționala surpriză este aproape de primul Campionat Mondial din istorie!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Transformarea lui Dwayne Johnson: &bdquo;Unde s-au dus mușchii lui?!?&ldquo;

Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!