Tânărul atacant nigerian Elijah Odede, în vârstă de 18 ani, a fost transferat de la Sheriff Tiraspol la Troyes, echipă din Ligue 2, pentru suma de 3 milioane de euro, un record pentru fotbalul din Republica Moldova.
Până la transferul lui Odede, recordul era deținut de un fotbalist român, fostul internațional Răzvan Cociș, plecat în urmă cu aproape două decenii tot de la Sheriff Tiraspol la Lokomotiv Moscova, pentru 2,6 milioane de euro.
”Transferul de ieri al atacantului nigerian în vârstă de 18 ani Elijah Odede de la Sheriff la Troyes din al doilea eșalon valoric al Franței, pentru suma de 3 milioane de euro, a devenit cel mai scump din istoria campionatului Moldovei.
Este remarcabil faptul că TOP-5 cele mai scumpe transferuri aparțin clubului Sheriff. Printre ei nu se regăsește nici un fotbalist moldovean (cel mai apropiat jucător moldovean este Vitalie Damașcan, care s-a transferat la Torino contra sumei de 1,5 milioane de euro - împarte locul 6 cu Cristiano)”, a notat MoldFootball.
Locul 3 în top este reprezentat de mutarea lui David Ankeye, fostul atacant al lui Rapid, de la aceeași Sheriff la Genoa pentru 2,5 milioane de euro.
Ajuns la Sheriff chiar în acest an, Elijah Odede s-a remarcat în actualul sezon, în care a marcat 4 goluri în cele 9 meciuri de campionat.
În plus, ”în vara acestui an, Elijah a marcat în poarta tuturor adversarelor clubului în competițiile europene”, a remarcat MoldFootball.
Tânărul atacant nigerian a semnat cu Troyes un contract valabil până în vara anului 2030.