Lionel Messi a semnat cu Paris Saint-Germain în vara anului 2021 pe doi ani, iar parizienii i-au stipulat în contract o posibilitate de prelungire pe încă unul. Cum finalul lui iunie 2023 se apropie, conducerea a început deja demersurile cu privire la situația starului argentinian, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri.

În acest sens, Lionel Messi va primi oferta parizienilor în vederea prelungirii contractului. Fotbalistul are șapte goluru și 10 assisturi în 13 apariții, în această stagiune din campionatul Franței.

„Paris Saint-Germain îi va propune lui Lionel Messi prelungirea în următoarele săptămâni. Toți oamenii de la club își doresc ca Leo să rămâne și să continue pentru cel puțin un an. Messi se va decide în 2023, PSG va persista, având în vedere abordările lui Inter Miami”, a scris italianul pe Twitter.

Paris Saint-Germain will make their proposal to Lionel Messi in the next weeks. All the people into the club want Leo to stay and continue at least for one more year. ???????????????? #PSG

Messi will decide in 2023, PSG will push after Inter Miami approaches (but nothing was agreed). pic.twitter.com/JSJe3G5Xlz