Artistul canadian este pasionat și de sport, astfel că urmărește constant competițiile de top. De-a lungul timpului, Drake și-a făcut faimă de 'piază rea' pentru echipe, asta pentru că de fiecare dată când a pariat pe câte una echipa respectivă a pierdut meciul, ultimul astfel de pariu având loc la El Clasico.

Atunci, cântărețul a pariat aproximativ 617.000 de euro pe două meciuri, Real Madrid - FC Barcelona și Leeds United - Arsenal, mizând pe victoria catalanilor și pe cea a „tunarilor”. Deși englezii au câștigat, FC Barcelona a pierdut duelul cu madrilenii. Drake a fost provocat să facă un pariu cu ocazia finalei Mondialului din Qatar.

Într-un clip apărut pe rețelele de socializare, Drake a fost întrebat despre favorita sa dintre Argentina și Franța și a ales fără să stea pe gânduri.

„Eu aleg Argentina, el alege Franța!”, a spus Drake, care se afla în compania unui prieten.

Fanii au început să reposteze clipul pe rețelele sociale, acuzând că argentinienii se află sub 'blestemul lui Drake'.

Drake betting on Argentina to win the World Cup while wearing a Napoli top ???????? pic.twitter.com/EfP8OmmMRr