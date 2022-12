Hansi Flick, selecționerul Germaniei, a vorbit despre finala Campionatului Mondial: „Dacă ești romantic al fotbalului asta îți dorești!” 

Campionatul Mondial din Qatar se încheie cu o finală de excepție, care se anunță a fi spectaculoasă. Franța pornește din postura de favorită, în contextul în care este campioana mondială en-titre, astfel că are șansa de a-și apăra trofeul.

Cu toate astea, nume importante din lumea fotbalului, inclusiv foști jucători francezi, au declarat că Leo Messi (35 ani) ar merita să câștige titlul mondial la ultimul său turneu din carieră, asta și în contextul în care a avut evoluții incredibile în Qatar.

Cu Germania eliminată din faza grupelor, Hansi Flick va rămâne la cârma naționalei, în ciuda rezultatului dezastruos. Selecționerul nemților a comentat finala Campionatului Mondial și și-a exprimat părerea în legătură cu Leo Messi.

„Dacă ești un romantic al fotbalului vei vrea ca Lionel Messi să câștige pentru că este cel mai remarcabil jucător al ultimilor 10 ani. Încă arată calitatea pe care o are la vârsta lui. Ambele echipe merită să fie în finală.

Cu toate astea, Messi ar merita titlul pentru că este ultimul său Campionat Mondial, dar sunt neutru. Desigur că am o legătură specială cu jucătorii pe care i-am pregătit pentru Kingsley Coman, Benjamin Pavard și Lucas Hernandez, care din păcate este accidentat”, a declarat Hanis Flick conform SID Sportnews.

Hansi Flick on the World Cup final: "If you're a football romantic, you'll want Lionel Messi (to win) because he's the most outstanding player of the past 10 years. He's still showing the quality he has at this age" [@SID_Sportnews] pic.twitter.com/puEmuhh1Ea