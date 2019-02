PSG, data in judecata de un fost jucator: "NU l-au mai lasat sa joace!" Suma ceruta clubului

Cei de la Paris Saint-Germain nu au raspuns pana acum.

Hatem Ben Arfa si-a dat in judecata fosta echopa si cere nu mai putin de 8 milioane de euro compensatii! Mijlocasul francez, legitimat in prezent la Rennes, solicita ca PSG sa-i plateasca aceasta suma acuzand ca nu a fost lasat sa joace timp de 15 luni fara motiv de catre liderul din Franta.

Ben Arfa a jucat ultimul sau meci oficial in tricoul lui PSG in Cupa Frantei impotriva celor de la Avranches pe 5 aprilie 2017, pentru ca revenirea lui pe gazon sa aiba loc la Rennes in septembrie 2018, cand a inscris in Europa League in victoria cu 2-1 in fata celor de la Jablonec.

"O buna parte din contractul sau era conditionata de evolutia de pe teren. Astfel, i-a fost interzis sa participe si sa-si duca la bun contractul. Hatem considera ca perioada i-a fost daunatoare. A considerat ca avand un antrenor personal isi va putea gasi imediat echipa si asta s-a intamplat. El a considerat ca va putea sa joace la un nivel competitiv rapid insa, asa cum toti cei implicati in fotbal stiu, ai nevoie de multe saptamani pentru a fi in forma dupa ce ti-a fost interzis sa joci un meci oficial timp de 15 luni" a declarat avocatul lui Ben Arfa, Jean-Jacques Bertrand.

Bertrand considera ca jucatorului i-a fost interzis sa mai joace la club dupa ce presedintele clubului, Nasser Al-Khelaifi, a fost infuriat de un comentariu facut de jucator catre Emirul din Qatar in timpul unei vizite a acestuia la Paris. "La cateva zile dupa un meci, in aprilie 2017, Emirul Qatarului si presedintele clubului au venit la un antrenament. La final, toti jucatorii au mers sa-i salute iar Hatem, la fel ca toti ceilalti, s-a dus la Emir si i-a spus in gluma: <<Sunt fericit sa vorbesc cu tine pentru ca i-am trimis cateva mesaje presedintelui si nu a raspuns>>. Nu a existat nicio intentie rea in acest mesaj, insa presedintele clubului n-a gustat gluma" a mai spus Bertrand.