Icardi doreste sa plece de la PSG! Ce l-a nemultumit pe starul argentinian 

Atacantul isi poate incheia aventura la PSG dupa doar doua sezoane.

Mauro Icardo este dezamagit de experienta sa la PSG si vrea sa schimbe echipa. Potrivit L’Equipe, atacantul a comunicat deja conducerii ca doreste sa plece, iar agentul sau lucreaza pentru a-i gasi o noua echipa. Impresarul lui Icardi din 2015, de cand l-a concediat pe Abian Morano, este chiar sotia sa, Wanda Nara. Din cauza pretentiilor financiare si ale declaratiilor Wandei, fotbalistul a pierdut banderola de capitan la Inter, ca in 2019 sa fie imprumutat la PSG. Clubul francez a activat clauza de cumparare, in 2020, si le-a platit intalienilor 55 milioane de euro in schimbul atacantului.

In acest sezon, Icardi a bifat doar 23 de meciuri pentru PSG, dintre care doar 13 din postura de titular, marcand 8 goluri. Atat Pochettino, cat si Tuchel au mizat in fata pe atacul format din Neymar - Mbappe - Di Maria. Pana si pustiul Moise Kean are mai mult aparitii, 25, decat Icardi.

Argentinianul are contract cu Paris Saint-Germain pana in 2024, si potrivit aceleiasi surse, clubul nu il va lasa sa plece fara o oferta substantiala.

Cota lui Mauro Icardi, confrom transfermakt, este de 55 milioane de euro.