PSG, aproape de un transfer la care nu se astepta NIMENI vara asta! A primit o oferta de ultima ora

PSG trebuie sa vanda urgent jucatori de 60 de milioane de euro pentru a nu incalca regulile fair-play-ului financiar.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 SUPERBATALIE PENTRU SUPERCUPA! CFR Cluj - Craiova, sambata, 14 iulie, 20:30, IN DIRECT la ProTV

Seicii sunt aproape sa rezolve cazul cu doua plecari. Dupa ce s-au inteles cu Roma pentru Pastore, conducatorii lui PSG sunt aproape de un acord cu Napoli pentru portarul Areola. Numarul 1 al Parisului in ultimul sezon este evaluat de PSG la 35 de milioane de euro. Presedintele lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, se va intalni cu sefii de pe Parc des Princes in urmatoarele zile pentru a stabili detaliile transferului. In cazul unui esec la negocieri, Napoli are pregatit si planul B: Alex Meret de la Udinese, anunta jurnalistul italian Gianluca Di Marzio.

Alphonse Arenola, 25 de ani, are 42 de meciuri in toate competitiile pentru PSG in ultimul sezon. In locul sau, Parisul il asteapta pe Gianluigi Buffon. Italianul va semna in urmatoarele zile pe doi ani cu PSG.