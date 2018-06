E GATA! Neymar i-a anuntat pe seici ca vrea sa PLECE de la PSG! Unde vrea sa joace

Neymar nu mai vrea sa joace pentru PSG.

Spaniolii arunca bomba chiar in timpul Cupei Mondiale. Neymar l-a anuntat pe seicul Nasser Al-Khelaifi chiar in timpul bucuriei pentru titlul castigat de PSG ca nu mai are de gand sa stea la Paris. Neymar nu s-a acomodat in capitala Frantei si vrea sa plece la Real Madrid, anunta El Chiringuito din Spania.

Potrivit jurnalistului Josep Pedrerol, Neymar asteapta ca PSG sa se ocupe de transferul sau si sa ajunga la o intelegere cu Real Madrid. In locul lui Neymar, PSG l-ar putea cere la schimb pe Ronaldo, care a decis sa paraseasca Real Madrid in aceasta vara.

Sursa citata mai scrie ca PSG nu vrea sa renunte la Neymar si ii pregateste o contraoferta. O decizie finala va fi luata la finalul Cupei Mondiale din Rusia, acolo unde Neymar spera sa devina campion cu Brazilia.

Brazilia a remizat cu Elvetia in primul meci de la Cupa Mondiala, scor 1-1.