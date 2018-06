Prima plecare URIASA de la PSG in aceasta vara! Dispare omul pentru care seicii au spart prima oara sacul cu milioane!

Javier Pastore e la un pas sa se desparta de PSG!

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Argentinianul s-a inteles cu AS Roma, iar Parisul si-a dat acordul pentru trecerea sa in Serie A in schimbul a 24 de milioane de euro. Pastore e jucatorul care a inceput era zecilor de milioane pe Parc des Princes. A fost prima lovitura a seicilor in vara lui 2011, cand au cumparat clubul. Pastore a costat-o pe PSG 40 de milioane de euro in momentul transferului de la Palermo.

La Roma, mijlocasul ofensiv va avea un salariu de 4 milioane de euro. In tricoul lui PSG a jucat 265 de meciuri si a marcat de 45 de ori.

Dupa ancheta UEFA, PSG are obligatia de a vinde jucatori in valoare de 60 de euro pana la finalul lunii pentru a nu incalca regulile fair-play-ului financiar.