Panica la nationala Braziliei dupa primul meci: Neymar a incheiat meciul cu dureri mari! Cum arata glezna starului de la PSG

Situatia lui Neymar provoaca ingrijorare pentru staff-ul nationalei Braziliei.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Abia revenit dupa o accidentare care l-a tinut departe timp de 3 luni inainte de Mondial, Neymar nu a avut cel mai bun joc la partida cu Elvetia, incheiata cu scorul de 1-1. Conform celor de la Marca, Neymar i-a speriat pe cei din staff-ul nationalei cand a intrat in vestiar schiopatand!

Neymar a solicitat imediat interventia lui Rodrigo Lasmar, doctorul nationalei si cel care l-a operat in februarie. Neymar s-a accidentat acum in aceeasi zona si pentru cateva momente au existat temeri ca a suferit o recidiva! Din fericire pentru Brazilia si pentru Neymar, a fost doar o lovitura primita la glezna, fara a fi ceva serios.

Doctorul nationalei i-a recomandat lui Neymar sa puna gheata si apoi se va putea pregati fara probleme. Insa exista in continuare motive de ingrijorare pentru staff-ul lui Tite dupa partida cu Elvetia - acestia s-au aparat pe 2 linii si au reusit sa blocheze atacurile lui Neymar sau Willian si exista temeri ca si celelalte echipe vor proceda la fel.

In plus, situatia lui Neymar ramane un motiv de ingrijorare - a scapat la meciul cu Elvetia de o accidentare serioasa, insa nu poate fi uitata accidentarea din partida cu Columbia din 2014 ce l-a facut pe Neymar sa rateze partida cu Germania, incheiata dezastruos. Tite simte ca Neymar este vanat de adversari si, cu toate ca nu va face o plangere formala in acest sens, staff-ul Braziliei a sugerat ca ar trebui tratate mai dur atacurile asupra lui Neymar.

Neymar a postat pe contul sau de Instagram o imagine cu glezna lui dupa meci