PSG a debutat in noile tricouri cu model NEBUN! Cum au avut numele scrise pe spate si care a fost reactia fanilor

PSG a jucat sambata contra celor de la Nice, pe care i-au invins cu scorul de 2-1.

Acesta a fost meciul in care jucatorii campioanei Frantei au aparut in tricourile noi, realizate in colaborare cu marca Air Jordan.

Noul echipament a fost prezentat la finalul lunii ianuarie, dar fanii nu au fost impresionati. Ba dimpotriva, multi dintre ei si-au exprimat dezgustul fata de modelul in culori roz, violet si negru.

Pe langa modelul noilor tricouri, jucatorii lui PSG au atras atentia si prin faptul ca au avut numele scrise cu caractere chinezesti, pentru a sarbatori in acest fel noul an chinezesc.

Pentru PSG urmeaza marti seara, de la ora 22:00, duelul cu Barcelona, din optimile Champions League.