De la PSG, direct in Liga a 3-a din Romania! Transfer important pentru clubul care se bate la promovare! Fotbalistul a jucat in Youth League la PSG

Nu mai putin de 5 fosti jucatori de la PSG sunt legitimati in acest moment la cluburi din Romania!

Dupa Ongenda (Botosani), Chesneau (Chiajna), Rimane (Hermannstadt) si Nsiah (Steaua), un alt fotbalist trecut pe la gigantul de pe Parc des Princes ajunge in Romania!

Foresta l-a adus pe Franck Abdoulaye Konate, mijlocas ofensiv cu meciuri in Youth League la PSG. Konate are 22 de ani si n-a mai fost legitimat la niciun club profesionist de un an, cand i sa terminat contractul cu echipa secunda a lui PSG.

Konate e al doilea francez transferat in aceasta vara de Foresta, care l-a mai adus si pe Yanis Zouaoui, trecut pe la Toulon. Foresta e a doua in seria 1 din C, la egalitate de puncte cu liderul Miroslava si Bucovina Radauti, toate cu cate 22 de puncte.