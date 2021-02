"Capcana de cristal!" Atac DUR in L'Equipe dupa ce Neymar s-a accidentat din nou! Ce au scris despre starul lui PSG 

Neymar (29 ani) s-a accidentat in ultimul meci al lui Paris Saint-Germain!

Starul brazilian care a doborat recordul transferurilor in 2017, cand PSG a platit 222 de milioane de euro pentru el, s-a rupt din nou si va lipsi in meciul tur din optimile Champions League cu Barcelona.

Neymar s-a accidentat in meciul din Cupa Frantei cu Caen, fiind inlocuit in minutul 60 si va lipsi o luna de pe teren. Accidentarea sa a provocat scandal in Franta, iar L'Equipe l-a pus pe prima pagina, alaturi de un titlu extrem de dur: "Capcana de cristal".

In poza editorialului in care e analizat istoricul accidentarilor lui Neymar, starul brazilian apare cu un efect de sticla sparta, ca aluzie la perioada indelungata in care acesta a fost accidentat.

"Ca in 2018 si 2019, inainte de optimile de finala din Champions League, Neymar, afectat la aductori, nu va fi disponibil pentru meciul tur cu Barcelona. O accidentare care l-ar putea face sa piarda si meciul retur de pe 10 martie", anunta L'Equipe.

De la transferul la PSG, Neymar a fost accidentat 458 de zile, pierzand in total 79 de meciuri.