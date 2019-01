Performanta inedita! Cum a reusit un antrenor sa se califice cu doua echipe in Cupa Frantei! "Niciodata nu am trait asa ceva"

Jimmy Modeste s-a calificat cu doua formatii in 16-imile Cupei Frantei.

Jimmy Modeste este un antrenor de 37 de ani, retras recent din activitatea de fotbalist. El este antrenor secund pentru doua echipe din Franta, iar cu ambele s-a calificat in 16-imile Cupei.

L'Entente SSG, formatie ce activeaza in liga a treia din Franta, a produs una din surprizele competitiei, reusind sa o elimine pe Montpellier. Noisy-le-Grand, echipa din liga a sasea, a oferit a doua mare supriza prin eliminarea lui Ajaccio, formatie din liga a doua, cu golul marcat de Mathieu Geran in minutul 90+2.

"Chiar nu am cuvinte, sunt obosit si golit nervos. Niciodata nu mi-as fi imaginat sa traiesc ceea ce am trait in aceste doua zile. La Entente, saptamana a fost mai linistita decat la Noisy-le-Grand, unde a fost o mare efervescenta", a spus Modeste pentru Le Parisien.

Ca fotbalist, Jimmy Modeste a evoluat pentru Paris FC, Le Mans, Bres, Chamois Niortais, Bohemias Praga, AEP Paphos, Nea Salamina si Glyfada.