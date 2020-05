Paris FC e clubul exclusivist care trebuia sa domine Parisul! Rivalitatea NESTIUTA cu milionarii de la PSG! AICI: povestea fascinanta a echipei

Miliardarii de la Paris Saint-Germain domina fotbalul francez de cand au aparut petro-dolarii investitorilor qatarezi, insa vedetele de pe Parc des Princes nu formeaza singura echipa din capitala Frantei.

Aparitia PSG-ului este legata, de altfel, de existenta unui alt club care evolueaza in oras si in prezent. Paris FC s-a infiintat in 1969 si a contribuit la formarea echipei pentru care joaca Neymar si Mbappe. La un an de cand a fost creata, Paris FC fuziona cu Stade Saint-Germain si astfel aparea actualul PSG. In 1972, se inaugura si celebrul Parc des Princes, stadion care devenea casa PSG-ului, club ce reusise recent sa obtina promovarea in Ligue 1. Totul era aliniat pentru ca cel mai cosmopolit oras din Franta sa poata avea o inca o reprezentanta in fotbalul mare, pe langa Red Star FC, al doilea club ca vechime din Hexagon. Red Star este una dintre marile echipe ale Frantei, club care are si sase titluri de campioana in palmares, dar care nu a reusit sa atraga foarte multi suporteri din cauza ideologiei de stanga pe care a promovat-o de-a lungul anilor. De altfel, Red Star FC este considerat un club comunist, apartinand clasei muncitoare, nicidecum unul exclusivist, in ton cu spiritul unui oras precum Parisul.

Dupa doar trei ani de la formarea PSG, insa, avea sa reapara Paris FC. Clubul mama se rupea de propria sa creatie din dorinta primarului orasului de a nu asocia capitala cu o formatie periferica, precum Stade Saint-Germain. Initial, mutarea a fost una din care Paris FC a iesit mai castigata, pentru ca a pastrat stadionul si locul din prima liga franceza. PSG, in schimb, a fost retrogradata in cel de-al treilea esalon si a trebuit sa-si dispute meciurile de acasa pe stadionul Georges Lefevre, care avea o capacitate de doar 2000 de locuri.

Cu toate acestea, primarul Parisului nu a parut interesat de dezvoltarea clubului sau exclusivist, care a ajuns sa retrogradeze dupa doar doua sezoane. Asta chiar odata cu promovarea in prima liga a PSG-ului, care a continuat sa acorde interes evolutiilor sale si a ajuns in situatia de a se bucura si de posibilitatea de a evolua pe Parc des Princes. Paris FC se vedea ramasa fara principalul stadion al orasului si fara locul in Ligue 1. Au urmat ani grei, cu o singura revenire pe prima scena a fotbalului francez, in 1978. Dupa doar un sezon, insa, PFC retrograda si nu avea sa se mai intoarca nici pana in prezent in Ligue 1. In acel sezon au avut loc si singurele meciuri directe dintre PSG si PFC, ambele incheiate la egalitate.

De cand a pierdut Parc des Princes si pana in prezent, echipa a evoluat pe stadionul Sebastien Charlety, care are o capacitate de 20 de mii de locuri, dar pe care merg, in medie, aproximativ 3000 de oameni la meciuri. Mereu in umbra PSG-ului, Paris FC a reusit sa atraga o parte din ultrasii clubului lui Neymar in 2010, atunci cand acestora le-a fost interzis accesul la meciuri. Activitatea gruparilor ultras din Franta este puternic influentata de ideologiile politice, iar spre PFC au migrat atat o parte dintre membrii brigazii cu inclinatii de extrema stanga, Virage Auteuil, cat si o unii dintre cei care formau celebra factiune Boulogne Boys, adepta a politicilor de dreapta. Intre cele doua grupari au existat conflicte puternice atunci cand ambele mergeau la meciurile PSG-ului, insa in mod bizar, ambele s-au orientat catre PFC odata cu excluderea lor din viata celui mai puternic si iubit club francez.

Traseul recent al parizienilor de pe Charlety propune o prezenta constanta in cel de-al treilea esalon, cu doar cateva evadari in liga secunda. In ultimele trei sezoane, PFC este o prezenta constanta in Ligue 2, insa acum se zbate pentru evitarea retrogradarii, aflandu-se la doar doua puncte deasupra primului loc ce duce in cea de-a treia divizie. In 2019, clubul a fost aproape de promovare, dar a pierdut in play off in fata celor de la Lens, la penalty-uri.

Nu este de mirare ca PFC nu reuseste sa se ridice la nivelul clubului sustinut de qatarezi, avand in vedere lipsa resurselor si faptul ca majoritatea fotbalistilor tineri de calitate prefera sa paraseasca foarte rapid echipa si sa se indrepte catre cluburi cu perspective mai bune. In acest sens, cateva nume notabile sunt Nordi Mukiele, actualmente la RB Leipzig, Karl Toko Ekambi, atacantul lui Lyon sau Kenny Lala, jucatorul lui Strasbourg. Cel mai important nume din lotul parizienilor este Jeremy Menez, fostul jucator al celor de la Monaco, Roma, PSG si Milan.