PSG apeleaza la ultima varianta pentru a-l opri pe Mbappe din drumul spre Real Madrid! Seicii campioaniei Frantei ii propun un salariu astronomic pentru a uita de milioanele lui Perez

PSG face tot posibilul pentru a-l opri pe Mbappe din drumul spre Real Madrid.

Cel mai bine cotat fotbalist din lume la ora actuala, Kylian Mbappe, este dorit cu orice pret de Florentino Perez la Real Madrid. Seicii de la PSG vor sa il tina pe Mbappe pe Parc des Princes si apeleaza la ultimele arme pe care le au la dispozitie.

Actualul contract al lui Mbappe expira in anul 2022, iar oficialii campioanei Frantei vor sa ii propuna o noua intelegere si un salariu de 36 de milioane de euro pe sezon, potrivit The Sun. In momentul de fata Mbappe castiga 17,5 milioane de euro, iar daca va accepta noua propunere, starul francez va incasa un salariu cu 5 milioane de euro mai mult decat Cristiano Ronaldo, starul portughez de la Juventus.