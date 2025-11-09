Alexandru Musi a părăsit-o pe FCSB și a semnat cu Dinamo în vară, ca parte a afacerii prin care Dennis Politic a ajuns la formația roș-albastră.

Alexandru Musi: ”Nu mă simțeam bine la FCSB!”

Concret, Gigi Becali l-a cedat pe Musi la Dinamo și a plătit și un milion de euro pentru a-l transfera pe Politic.

După meciul câștigat categoric de Dinamo în fața celor de la Csikszereda, Musi a vorbit din nou de plecarea de la campioana României. Fotbalistul de 21 de ani spune că a fost cea mai bună alegere din cariera sa să plece de la echipa patronată de Gigi Becali.

”Merg mereu la biserică, pentru că m-a ajutat să trec peste obstacole și sper să am parte de reușite. Înseamnă mult, îmi dă încredere mie, dă încredere și echipei. Nu uităm numai la noi, ne vedem de treaba noastră.

În vară am făcut o alegere, a fost cea mai bună alegere din cariera mea să fiu la Dinamo, pentru că nu mă simțeam bine la FCSB. Aici sunt adulat și, iată, îmi iese jocul. Eu știam ce stil de jucător sunt și că, atâta timp cât o să mi se dea încredere, o să demonstrez. Știu cât de mult lucrez.

Rămânem concentrați pe treaba noastră și nu trebuie să ne uităm în spate. Nu prea mai țin minte de când n-am mai câștigat un meci așa clar, dar mă bucur că am luat cele trei puncte”, a spus Alexandru Musi la zona mixtă.

