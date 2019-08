Oferta care nici macar nu a ajuns la Neymar! Un club legendar a incercat sa-l imprumute, dar brazilianul nu a fost informat

Neymar este subiectul numarul 1 al acestor zile. Starul brazilian nu va mai continua la PSG si isi cauta un nou angajament.

Barcelona si Real Madrid se lupta pentru transferul sau, dar Neymar a primit o oferta si din tara natala. Santos, fostul club al lui Neymar, a incercat sa-l aduca sub forma de imprumut pana la sfarsitul anului, insa oferta nu a ajuns nici macar pana la tatal jucatorului.

"A fost o varianta pe care am luat-o in calcul. Era complicat, desigur, dar a fost o optiune! Am incercat sa-l aducem pana in decembrie, sub forma de imprumut! Am discutat cu mai multe persoane din anturajul sau, dar nu a fost posibil", a declarat Jose Carlos Peres, presedintele lui Santos.

Neymar a jucat pentru Santos in perioada 2009-2013.