"Nu putem continua asa!" Cavani a RABUFNIT dupa meciurile de la nationala! Ce spune despre faultul la Neymar

Atacantul crede ca jucatorii trebuie sa isi imbunatateasca jocul in teren.

Dupa ultimul amical disputat intre Brazilia si Uruguay, au aparut noi controverse cu privire la relatia dintre Neymar si Cavani de pe teren.

Invitat la un interviu pentru Radio Montecarlo, Cavani a vorbit despre incidentul cu Neymar din timpul amicalului dar si despre relatia cu Mbappe.

"Avem trei jucatori care sunt importanti si e normal ca toti ne dorim sa marcam. Rolul antrenorului este sa conecteze jucatorii, in atac dar si in aparare. Thomas Tuchel a vorbit cu noi, inca o face, dar nu cred ca este usor.", a declarat Cavani.

Acesta a vorbit despre problemele echipei si solutionarea acestora: "Nu este usor pentru antrenor, dar cred ca prin munca tuturor vom avea succes. Trebuie sa intelegem ce este mai bine, ce trebuie facut pentru echipa si sa avem succes impreuna pentru a castiga lucruri importante. Trebuie sa ne folosim calitatile in folosul echipei. Asa putem face lucruri mari. Cu cat vom intelege mai repede,cu atat vom putea face multe, pentru ca asa nu putem continua."

Despre incidentul cu Neymar din amicalul cu Brazilia, a declarat: "Sunt lucruri care se intampla in fotbal. Suntem prieteni, frati. Dar vrei sa castigi si sa aperi nationala ta. Nu am facut nimic, nu l-am atins, am fost sa il vad si i-am spus ca nu l-am atins, doar atat."

La final, si-a exprimat opinia cu privire la Balonul de Aur: "Varane poate fi printre candidati. Griezmann... Mbappe... Trebuie sa te uiti la statisticile lor, nu doar la nume. Trebuie sa observam ultimii ani, ceea ce au facut toti, titlurile castigate, sezoanele jucate... Pentru mine, un francez trebuie sa castige. Sunt si alti jucatori, dar trebuie sa fiu un francez, au castigat lucruri importante. Trebuie sa fie unul din cei trei. Modric? A avut un sezon bun, dar Varane a castigat Liga Campionilor si Mondialul. Modric este finalist si a avut un sezon foarte bun, dar Varane merita mai mult."