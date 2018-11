Mbappe si Neymar, primele victime ale DEZASTRULUI de la PSG! Unde pot pleca daca UEFA ii va exclude pe francezi din UEFA Champions League

Situatia celor de la Paris Saint-Germain este foarte delicata dupa dezvaluirile Football Leaks. UEFA ia in calcul chiar excluderea campioanei Frantei din UEFA Champions League! Iar de o asemenea decizie poate profita Real Madrid!

Spaniolii de la AS scriu ca Real este gata sa mute rapid in cazul unei astfel de decizii pentru a pune mana pe unul dintre Neymar si Mbappe! Florentino Perez este oricum hotarat sa faca un nou transfer galactic dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo din vara trecuta la Juventus.

Neymar ramane prima optiune pentru Real Madrid iar transferul brazilianului va fi incercat indiferent de decizia UEFA. Insa o excludere a lui PSG din UCL le-ar spori considerabil sansele madrilenilor. Mbappe este alternativa, in cazul in care Neymar refuza. Insa tot Football Leak a dezvaluit ca Mbappe a refuzat-o deja o data pe Real Madrid, in vara lui 2017, cand madrilenii au ajuns la un acord cu AS Monaco inaintea celor de la PSG. Insa atacantul francez a refuzat atunci sa paraseasca Ligue 1.