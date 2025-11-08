VIDEO EXCLUSIV Olympique Marseille - Brest pentru locul 1 în Ligue 1, Le Havre - Nantes și Monaco - Lens, LIVE pe VOYO începând cu 18:00!

Olympique Marseille - Brest pentru locul 1 &icirc;n Ligue 1, Le Havre - Nantes și Monaco - Lens, LIVE pe VOYO &icirc;ncep&acirc;nd cu 18:00! Ligue 1
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.


Olympique MarseilleLensMonacoLigue 1Roberto de Zerbi


LIVE pe VOYO începând cu ora 18:00, se dispută trei meciuri din etapa cu numărul 12 din Ligue 1.

Show-ul începe pe Stade Velodrome, unde Olympique Marseille, echipa antrenată de fostul campion al României Roberto De Zerbi, o întâlnește pe Stade Brestois - dacă bate, OM o depășește pe PSG și trece pe primul loc!

Olympique Marseille - Brest

Le Havre - Nantes

Monaco - Lens

Paris FC - Rennes 0-1, în primul meci al etapei 12 din Ligue 1

Rennes s-a impus cu 1-0, în deplasare, vineri seara, pe terenul celor de la Paris FC, în meciul de debut al etapei a 12-a din Ligue 1, transmis în exclusivitate de VOYO.

Golul oaspeţilor a fost reuşit de Breel Embolo (81).

Astfel, parizienii rămân cu o singură victorie în ultimele cinci runde.

Clasamentul LIVE din Ligue 1

Clasamente oferite de Sofascore
