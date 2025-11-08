LIVE pe VOYO începând cu ora 18:00, se dispută trei meciuri din etapa cu numărul 12 din Ligue 1.
Show-ul începe pe Stade Velodrome, unde Olympique Marseille, echipa antrenată de fostul campion al României Roberto De Zerbi, o întâlnește pe Stade Brestois - dacă bate, OM o depășește pe PSG și trece pe primul loc!
Paris FC - Rennes 0-1, în primul meci al etapei 12 din Ligue 1
Rennes s-a impus cu 1-0, în deplasare, vineri seara, pe terenul celor de la Paris FC, în meciul de debut al etapei a 12-a din Ligue 1, transmis în exclusivitate de VOYO.
Golul oaspeţilor a fost reuşit de Breel Embolo (81).
Astfel, parizienii rămân cu o singură victorie în ultimele cinci runde.