LIVE pe VOYO începând cu ora 18:00, se dispută trei meciuri din etapa cu numărul 12 din Ligue 1.

Show-ul începe pe Stade Velodrome, unde Olympique Marseille, echipa antrenată de fostul campion al României Roberto De Zerbi, o întâlnește pe Stade Brestois - dacă bate, OM o depășește pe PSG și trece pe primul loc!

