Neymar a anuntat ca se INSOARA! Cum arata femeia care l-a impins sa faca pasul cel mare: "Banii si faima nu conteaza" FOTO

Neymar vrea sa se insoare si sa-si intemeieze o familie la Paris.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Cel mai scump jucator din istorie pare ca a trecut peste momentul dificil de la Cupa Mondiala, cand a fost criticat de o planeta intreaga pentru lamentarile sale de pe teren.

Neymar are un debut excelent de sezon la PSG si se pare ca si in viata privata ii merge bine. Brazilianul a anuntat ca este pregatit sa se insoare cu iubita sa, Bruna Marquezine.

Cei doi s-au cunoscut in urma cu mai multi ani, au fost impreuna, iar apoi s-au despartit. Ei s-au impacat anul trecut, iar acum Neymar anunta ca vrea sa o ceara in casatorie pe Bruna. Cantareata si actrita faimoasa in Brazilia, Bruna e gata sa lase totul si sa se mute la Paris alaturi de Neymar.

Cei doi au mers impreuna la Disneyland Paris in urma cu cateva zile.



"E timpul sa ma insor, nu? Insist si spun ca la momentul casatoriei, faima, banii si succesul nu conteaza. Tot ce conteaza este maturitatea cuplului si dorinta de a trai viata impreuna", a spus Neymar pentru o revista franceza.

Neymar nu a mai fost insurat pana acum, insa are un baietel dintr-o relatie anterioara, Davi Lucca.