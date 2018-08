Monaco l-a facut pe Golovin cel mai scump fotbalist rus din istorie! Cati bani a platit pentru mijlocasul dorit si de Juventus

Aleksandr Golovin a devenit cel mai scump fotbalist rus din istorie.

Fotbalistul rus Aleksandr Golovin, remarcat cu nationala tarii sale la Cupa Mondiala 2018, a semnat un contract pe cinci sezoane cu AS Monaco, a anuntat vineri vicecampioana Frantei.

Golovin, un mijlocas de 22 de ani, cu 23 de selectii pentru nationala Rusiei, a atras atentia in sezonul trecut, in tricoul lui CSKA Moscova, si a fost unul dintre principalii artizani ai parcursului bun al Rusiei la Mondialul de pe teren propriu, unde echipa condusa de Cherchesov a ajuns in sferturile de finala.

Potrivit presei franceze, valoarea transferului ar fi de 30 de milioane de euro, plus bonusuri.

Dupa Mondialul reusit, Golovin a intrat in vizorul mai multor echipe mari, ca Juventus Torino si Chelsea. Vicepresedintele lui Monaco, Vadim Vasiliev, a spus ca gruparea din Principat il urmarea "de mult timp" pe mijlocas.

Este prima oara cand presedintele lui Monaco, miliardarul rus Dmitri Rybolovlev, aduce un fotbalist rus. Rybolovlev a cumparat clubul in decembrie 2011, cand era in Ligue 2.