Un portar brazilian si-a scos telefonul mobil in timpul meciului... si a chemat Uber! Ce s-a intamplat imediat dupa gestul sau

Un portar brazilian a fost suspendat dupa ce si-a scos telefonul mobil in timpul unui meci si...a chemat un Uber.

Santos, portarul lui Atletico Paranaense, a fost suspendat dupa ce si-a scos telefonul mobil in timpul meciului de campionat cu Atletico Mineiro si a chemat un Uber. Gestul goalkeeper-ului facea parte dintr-o campanie de PR, Atletico Paranaense avand un contract de publicitate cu Uber, insa Comisiile de Disciplina nu au tinut cont.

"A fost un gest care contravine eticii sportului", si-au motivat cei din comisii decizia. Santos a fost suspendat un meci si amendata cu 11.200 de euro astfel ca nu va putea juca in primul meci al acestui sezon, partida cu Vitoria.



"Ce am facut eu pe teren fac sute de oameni in fiecare zi", a incercat sa se apere portarul brazilian.

Gestul lui Santos s-a petrecut pe 13 mai, sezonul trecut, iar Atletico Paranaense a pierdut meciul, scor 1-2.

