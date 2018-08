Reactia absolut geniala a golgheterului din Serie A cand a fost intrebat despre venirea lui Ronaldo. Ce raspuns a dat Immobile

Ciro Immobile se bucura ca a apucat sa castige titlul de vicegolgheter al Serie A inainte de venirea lui Ronaldo. De acum incolo, spune ca va fi mult mai greu pentru atacantii din Italia.

Ciro Immobile a marcat 29 de goluri in sezonul trecut al Serie A, la fel ca Mauro Icardi, de la Inter. Atacantul argentinian i-a furat insa titlul, pentru ca a marcat mai putine goluri din penalty. Pe de alta parte, Immobile s-a consolat cu titlul de vicegolgheter.

Acum, Immobile spune ca va fi mult mai greu pentru el si pentru Icardi sa spere la titlul de cel mai bun marcator din Serie A.

"Cand am aflat de sosirea lui Ronaldo la Juventus, mi-am spus: "Doamne-ajuta ca am avut timp sa castig o data". Va fi foarte greu de acum incolo. El a castigat atat de multe trofee si cu siguranta este foarte motivat sa o faca si in Italia", a spus Ciro Immobile.