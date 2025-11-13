VIDEO Naționala care a călătorit peste 17.000 km pentru amicalul cu Rusia de pe ”Gazprom Arena” din Sankt Petersburg!

Naționala care a călătorit peste 17.000 km pentru amicalul cu Rusia de pe &rdquo;Gazprom Arena&rdquo; din Sankt Petersburg! Fotbal extern
Selecționată rusă este exclusă de UEFA și FIFA din competițiile oficiale din cauza invaziei Ucrainei.

Selecţionatele de fotbal ale Rusiei şi statului Peru au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), un meci amical disputat miercuri pe ”Gazprom Arena” din Sankt Petersburg, orașul natal al dictatorului Vladimir Putin.

Rusia - Peru 1-1, cu portarul Pedro Gallese MVP

Portarul peruan Pedro Gallese (de la Orlando City din MLS) a fost cel mai bun jucător de pe teren, el salvându-şi echipa de la o înfrângere clară.

Rusia, care luna trecută a învins altă echipă sud-americană, Bolivia, cu 3-0, a deschis scorul miercuri seara prin Aleksandr Golovin (minutul 18), jucătorul echipei AS Monaco.

Peruanii au călătorit peste 17.000 de kilometri

Peru, care nu a mai jucat contra Rusiei de pe vremea Uniunii Sovietice, a acuzat oboseala acumulată după o călătorie de peste 17.000 de kilometri, dar a reuşit egalarea pe final, prin Alex Valera (minutul 82).

La meciul de pe ”Gazprom Arena” au asistat peste 40.000 de spectatori, iar temperatura a fost de circa 20 de grade, graţie acoperişului retractabil al stadionului, notează EFE, citată de Agerpres.

Naţionala peruană, penultima în grupa din preliminariile sud-americane pentru CM 2026, va mai disputa un meci amical în Rusia, pe 18 noiembrie, cu Chile, la Soci.

Selecționată Rusiei este exclusă de UEFA și FIFA din competițiile oficiale din cauza invaziei Ucrainei.

