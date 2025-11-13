Selecţionatele de fotbal ale Rusiei şi statului Peru au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), un meci amical disputat miercuri pe ”Gazprom Arena” din Sankt Petersburg, orașul natal al dictatorului Vladimir Putin.

Rusia - Peru 1-1, cu portarul Pedro Gallese MVP



Portarul peruan Pedro Gallese (de la Orlando City din MLS) a fost cel mai bun jucător de pe teren, el salvându-şi echipa de la o înfrângere clară.

Rusia, care luna trecută a învins altă echipă sud-americană, Bolivia, cu 3-0, a deschis scorul miercuri seara prin Aleksandr Golovin (minutul 18), jucătorul echipei AS Monaco.

Peruanii au călătorit peste 17.000 de kilometri



Peru, care nu a mai jucat contra Rusiei de pe vremea Uniunii Sovietice, a acuzat oboseala acumulată după o călătorie de peste 17.000 de kilometri, dar a reuşit egalarea pe final, prin Alex Valera (minutul 82).

