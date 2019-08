Momente incredibile la Nice - Marseille! Partida, oprita din cauza scandarilor si bannerelor anti-gay: "Este ridicol!"

Protestele au izbucnit dupa ce Nice a fost cumparat de cel mai bogat om din Marea Britanie.

Meciul dintre Nice si Olympique Marseille a fost suspendat timp de 10 minute dupa ce suporterii au afisat mesaje homofobe in tribune si au scandat impotriva homosexualilor! Crainicul le-a cerut de 2 ori suporterilor sa inceteze iar arbitrul Clemenet Turpin a decis sa opreasca partida!

Unul dintre bannere avea mesajul: "Mai mult fani in tribune inseamna un stadion mai gay", in timp ce un altul facea referire la faptul ca noul patron al lui Nice, Jim Ratcliffe, detine si echipa de ciclism Team Ineos. In limba franceza, "a pedala" este folosit si intr-un mod derogatoriu cu referire la persoanele homosexuale. "Bine ati venit in grupul Ineos: si la Nice ne place sa pedalam".

Arbitrul a vorbit cu capitanii ambii echipei iar jucatorii au fost trimisi la cabine. Partida a fost reluata dupa 10 minute. La final, Wylan Cyprien de la Nice a criticat decizia arbitrilor: "Nu trebuie sa oprim meciurile de fiecare data cand niste idioti fac ceva. Sunt impotriva tuturor formelor de discriminare, fie ca este vorba de homofobie sau rasism, dar nu poti opri meciul doar pentru atat. E ridicol".

Marseille a castigat partida cu 2-1 dupa reusitele lui Dario Benedetto si Payet (penalty). Pentru Nice a marcat Cyprien din penalty.

