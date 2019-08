Ongenda, PRIZONIER in Liga 1: "Nu semnez nici pentru 100.000 euro pe luna! Pot sa ajung si sofer de autobuz in Botosani!" Situatie incredibila

Hervin Ongenda anunta ca a decis sa ramana la Botosani pana la finalul contractului.

FC Botosani tine cu dintii de Ongenda, jucator dorit de Chievo in aceasta vara. Ongenda a decis sa-si respecte contractul pana la final, insa nu il va prelungi, asa cum a anuntat Valeriu Iftime la PROX. Ongenda mai are un an de contract cu Botosani si intentioneaza sa-l onoreze, a anuntat jucatorul pentru Sport.ro!

"Tin sa va anunt ca nu mi-am prelungit contractul, asa cum a anuntat presedintele clubului. Am incredere in agentii mei 100%, ei sunt familia mea. Ei m-au adus aici si mi-au resuscitat cariera. Asa cum am spus de cateva ori, iubesc Romania, acest club si pe oamenii din Botosani, mai ales pe fanii acestor oras care sunt incredibili. Dar vreau sa plec pentru ca este momentul sa merg in alta parte si sa vad si alte orase, am refuzat deja cateva clubului.

La Chievo imi doream sa ajung din mai multe motive. In primul rand pentru ca tinteau promovarea in Serie A, ceea ce era o sansa uriasa pentru mine. Pe langa asta, sa joc in Italia a fost tot timpul vissul meu. Azi, Botosani poate sa-mi ofere un contract de 50.000 sau 100.000 euro pe luna, tot nu voi semna pentru ca banii nu sunt problema. Nu joc pentru bani, fotbalul e pasiunea vietii mele si asta e tot ce vreau sa fac. Am amintiri frumoase de la Botosani pe care le voi pastra tot timpul in inima mea.

Cei de la Chievo au formulat mai multe oferte de transfer si una de imprumut pe care Botosani le-a refuzat. Asa ca voi fi nevoit sa raman aici deoarece cei de la Botosani nu vor sa faca niciun efort. Dar raman profesionist si o sa stau pana la finalul ccontractului, o sa joc si o sa dau tot ce am mai bun pentru acest club deoarece iubesc acest sport, clubul si vreau sa-mi ajut colegii.

Un lucru este sigur: nu imi voi prelungi contractul indiferent de oferta, nu e vorba de bani, sunt doar alegeri pe care trebuie sa le faci in viata, iar asta e una din ele. Chiar daca asta ar insemna sa devin sofer de autobuz in Botosani, hahahha", e mesajul trimis de Ongenda pentru Sport.ro.

Iftime: Ongenda are oferta de prelungire cu clauza de reziliere

"Situatia lui Ongenda este acum ok. El a avut o oferta care a fost mai degraba la misto. Italienii ofereau 100.000 de euro in rate pe vreo trei ani. Am vorbit cu el, acum e ok, a si jucat. Etapa trecuta a zis ca il doare ceva. Probabil l-a durut la basca. El este jucatorul nostru inca un an", a spus finantatorul lui FC Botosani la Pro X.

Valeriu Iftime a precizat ca Hervin Ongenda isi va prelungi contractul cu FC Botosani. "Ongenda va semna cu noi, are o oferta de prelungire cu o clauza de reziliere. Eu sper sa il avem inca un an, pentru ca apoi va putea pleca pe bani buni. Clauza de reziliere nu va fi de 500.000 de euro, nici de un milion, ci mai mare", a adaugat Iftime.