Messi, out de la PSG? Situația argentinianului pare să fie mult mai complicată decât s-a spus

Starul argentinian suferă de o dublă accidentare, iar cei de la PSG au anunțat că Messi nu va juca în meciul cu Lepzig, din grupele Ligii Campionilor.

Messi se alătură astfel celorlalți absenți, Marco Verratti, Leandro Paredes și Sergio Ramos. Va reveni însă pentru meciul cu Leipzig Kylian Mbappe, absent cu Lille din cauza unei infecții ORL.

Potrivit mundodeportivo.com, situația reală a fotbalistului pare să fie mult mai complicată decât a fost prezentată, iar una dintre cauze are legătură cu intrarea teribilă de care a avut parte în meciul Argentina - Venezuela, din preliminariile pentru Mondialul din 2022.

Pe 2 septembrie, Lionel Messi a fost protagonistul unui fault extrem de dur, în urma căruia ar fi putut suferi o accidentare teribilă. Fundașul venezuelenilor, Adrian Martinez, a primit cartonașul roșu, iar starul de la PSG a reușit să continue partida.

Argentinianul a mai jucat de atunci n mai multe meciuri, dar se pare că lovitura respectivă i-a generat sângerări interne în zonă care au generat un hematom și o inflamație destul de puternică.

Pentru recuperare este nevoie de anumite tratamente și o perioadă de recuperare mai lungă, astfel că Messi ar putea lipsi mai multe partide pentru PSG. În plus, jucătorul intenționează să meargă la Madrid pentru investigații, la Cemtro Clinic, acolo unde s-a tratat și în 2015, când a suferit o ruptură de ligamente.

Foul on Messi that led to a red card during Argentina’s game vs Venezuela. Glad his leg isn’t in pieces after that ???? pic.twitter.com/WGRS93p6Kj