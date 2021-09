VIDEO | "Intrare criminală!". Messi, protagonistul unui fault teribil. A fost la un pas de o accidentare groaznică 

Echipa antrenată de Lionel Scaloni s-a impus cu 3-1 în fața Venezuelei, în preliminariile de la Campionatul Mondial din 2022.

Golurile au fost marcate de Lautaro Martinez, Joaquin Correa și Angel Correa, în timp ce pentru gazde a înscris Yeferson Soteldo.

Lionel Messi a fost titular, iar în minutul 29 a fost protagonistul unui fault extrem de dur, în urma căruia ar fi putut suferi o accidentare teribilă. Fundașul venezuelenilor, Adrian Martinez, a primit cartonașul roșu, iar starul de la PSG a reușit să continue partida.

Foul on Messi that led to a red card during Argentina’s game vs Venezuela. Glad his leg isn’t in pieces after that ???? pic.twitter.com/WGRS93p6Kj