Messi, ținta glumelor după meciul cu Lille! Momentul sesizat de fani care a devenit viral 

Echipa lui Mauricio Pochettino s-a impus cu 2-1, după ce a fost condusă din minutul 31, în urma golului înscris de David. Marquinhos și Di Maria au înscris golurile pentru PSG.

Leo Messi a fost titular, însă a fost schimbat la pauză de antrenor, după ce a acuzat dureri musculare pe parcursul jocului. Messi a avut probleme și la antrenamentele premergătoare meciului, după cum a dezvăluit chiar tehnicianul, însă tot a fost trimis în teren.

Messi with muscular discomfort against Lille

Superstarul argentinian nu a reușit să se adapteze încă la gruparea din capitala Franței, iar prestațiile sale au fost criticate cu duritate. Messi nu a reușit să înscrie niciun gol în campionat până acum, deși este jucătorul din Ligue 1 cu cele mai multe șuturi pe poartă, fără gol marcat însă.

În meciul cu Lille, fanii lui PSG au observat un moment care le-a atras atenția, Messi devenind ținta glumelor pe rețelele de socializare. Fotbalistul a fost surprins într-o fază de atac a echipei sale, desfășurată în banda stângă cu Neymar și Di Maria, în timp ce stătea pe loc și a rămas 'blocat' în aceeași poziție pentru 20 de secunde.

My guy froze, he hasn’t moved since Eibar ????????pic.twitter.com/Hfv1kkli8x